Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 086А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
14:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
16:21
16:23
160 км.
2 ч. 11 мин.
Спирово
17:46
17:47
244 км.
3 ч. 36 мин.
Бологое-Московское
18:40
18:52
319 км.
4 ч. 30 мин.
Окуловка
20:23
20:24
389 км.
6 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:00
629 км.
8 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень понравился поезд. Внутри чисто и аккуратно. Проводники очень доброжеталельные и сразу видно, что знают свое дело и выполняют его как полагается. Биотуалет тоже очень хороший.
Очень комфортный поезд. Я уже не единожды ездил на нем в Питер и обратно. Могу смело рекомендовать.
Цена высокая но за все хорошее в этой жизни нужно платить))))) Обслуживание хорошее. В купе чисто.
Все прошло хорошо, но единственное что вызвало дискомфорт – это то что в конце поездки у проводников закончились напитки, включая чай и кофе. А очень хотелось выпить чего-нибудь горяченького. Кипяток пить не очень хотелось.
Приятно была удивлена, когда зашла! Было целых 4 розетки в купе – как я поняла в РЖД наконец-то дошло, что у каждого есть мобила и нужно где-то ее заряжать. Также работал вайфай – это вообще для меня нонсенс. Я впервые в жизни в поезде пользовалась вайфаем и все работало. Поездка меня удивила.