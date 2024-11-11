Поезд 092А Москва — Мурманск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:10

Москва

1 д. 13 ч. 0 мин.

09:10

Мурманск

50

Маршрут следования поезда 092А Москва — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал

20:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тверь

23:04

2 мин.

23:06

160 км.

2 ч. 54 мин.

Вышний Волочек

00:15

1 мин.

00:16

276 км.

4 ч. 5 мин.

Бологое-Московское

00:46

12 мин.

00:58

319 км.

4 ч. 36 мин.

Окуловка

01:46

1 мин.

01:47

389 км.

5 ч. 36 мин.

Малая Вишера

02:35

1 мин.

02:36

470 км.

6 ч. 25 мин.

Ирса

04:18

1 мин.

04:19

539 км.

8 ч. 8 мин.

Волховстрой 2

05:14

2 мин.

05:16

596 км.

9 ч. 4 мин.

Лодейное Поле

07:00

3 мин.

07:03

707 км.

10 ч. 50 мин.

Подпорожье

07:33

2 мин.

07:35

740 км.

11 ч. 23 мин.

Свирь

07:48

34 мин.

08:22

745 км.

11 ч. 38 мин.

Деревянка

09:30

1 мин.

09:31

815 км.

13 ч. 20 мин.

Петрозаводск

10:00

30 мин.

10:30

840 км.

13 ч. 50 мин.

Кондопога

11:23

10 мин.

11:33

887 км.

15 ч. 13 мин.

Кедрозеро

12:07

1 мин.

12:08

907 км.

15 ч. 57 мин.

Кяппесельга

12:52

2 мин.

12:54

943 км.

16 ч. 42 мин.

Медвежья Гора

13:32

31 мин.

14:03

970 км.

17 ч. 22 мин.

Сегежа

16:17

26 мин.

16:43

1063 км.

20 ч. 7 мин.

Надвоицы

17:07

10 мин.

17:17

1079 км.

20 ч. 57 мин.

Кочкома

17:46

1 мин.

17:47

1094 км.

21 ч. 36 мин.

Идель

18:00

2 мин.

18:02

1105 км.

21 ч. 50 мин.

Тунгуда

18:16

1 мин.

18:17

1115 км.

22 ч. 6 мин.

Летний

18:28

2 мин.

18:30

1124 км.

22 ч. 18 мин.

Сосновец

18:46

2 мин.

18:48

1138 км.

22 ч. 36 мин.

Уда

19:00

1 мин.

19:01

1146 км.

22 ч. 50 мин.

Беломорск

19:20

15 мин.

19:35

1157 км.

23 ч. 10 мин.

Шуерецкая

20:05

9 мин.

20:14

1179 км.

23 ч. 55 мин.

Кемь

20:55

15 мин.

21:10

1203 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Кузема

22:12

20 мин.

22:32

1249 км.

1 д. 2 ч. 2 мин.

Сиг

22:56

3 мин.

22:59

1273 км.

1 д. 2 ч. 46 мин.

Энгозеро

23:25

3 мин.

23:28

1299 км.

1 д. 3 ч. 15 мин.

Амбарный

23:44

3 мин.

23:47

1315 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Лоухи

00:20

3 мин.

00:23

1350 км.

1 д. 4 ч. 10 мин.

Чупа

00:47

2 мин.

00:49

1371 км.

1 д. 4 ч. 37 мин.

Полярный Круг

01:12

1 мин.

01:13

1390 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Пояконда

01:32

1 мин.

01:33

1406 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Ковда

01:53

1 мин.

01:54

1422 км.

1 д. 5 ч. 43 мин.

Княжая

02:14

10 мин.

02:24

1439 км.

1 д. 6 ч. 4 мин.

Кандалакша

03:14

25 мин.

03:39

1476 км.

1 д. 7 ч. 4 мин.

Полярные Зори

04:08

2 мин.

04:10

1499 км.

1 д. 7 ч. 58 мин.

Африканда

04:28

1 мин.

04:29

1513 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Апатиты 1

05:04

15 мин.

05:19

1541 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Хибины

05:34

1 мин.

05:35

1554 км.

1 д. 9 ч. 24 мин.

Нефелиновые Пески

05:50

1 мин.

05:51

1564 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Имандра

06:04

1 мин.

06:05

1573 км.

1 д. 9 ч. 54 мин.

Оленегорск

06:42

14 мин.

06:56

1604 км.

1 д. 10 ч. 32 мин.

Пулозеро

07:27

1 мин.

07:28

1628 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Лопарская

08:06

1 мин.

08:07

1659 км.

1 д. 11 ч. 56 мин.

Кола

08:50

3 мин.

08:53

1687 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Мурманск

09:10

1696 км.

1 д. 13 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Мурманск

Погода на станциях Москва и Мурманск

Информация о поезде 092А

Планируете поездку по маршруту Москва — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 092А. Этот поезд отправляется со станции Москва в 20:10 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 09:10. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5151 руб.
  • стоимость купейного места – 15188 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 092А Москва - Мурманск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

50 станций

Самая длинная остановка:

34 мин. – станция Свирь

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5151 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Артём

    Хочу поблагодарить проводницу Елену Третьекову. Отзывчивая женщина, принимала активное участие в посадке двух инвалидов. Влажная уборка проводилась, туалет находился в надлежащим виде. 10.09.2019г.(14 вагон)

  2. Жаклин

    Спасибо большое за хорошую поездку, проводники были очень вежливыми и приветливыми. Под конец даже не сильно устала от передвижения.

  3. Стасов В.

    Если бы не маленькие верхние полки, то было бы нормально, но я не понимаю для кого их делали. Даже не развернуться, особенно габритным мужчинам. Мой весь чуть больше 95 кг и мне было очень неудобно переворачиваться. Пожалуйста сделайте что-нибудь с этим.

  4. Владимир

    Впервые видел, чтобы проводник накидался и был бухой! Когда пришла наша станция, пошли к двери, а проводника все нет и нет. Пришлось идти в соседний вагон искать – он там был, но глаза красные и перегар, как будто всю ночь бухал. Я ваще офигел!!! Работнички РЖД….

  5. Женя

    Повезло с попутчиком, поэтому дорога вышла очень приятной. Хочу выразить благодарность нашей проводнице Анне за хорошо выполненную работу. Мы всю дорогу чувствовали заботу!

  6. Олежка

    Нормальный поезд, ничего лишнего.

  7. Ирина Викторовна

    Знаете а мне все понравилось! Очень приятный молодой человек, который был проводником у нас в вагоне, улыбался и вежливо общался. Я впервые видела такого жизнерадостного проводника, причем было видно, что это искренняя радость, а не наигранная натянутая улыбка.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
