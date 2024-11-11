Маршрут следования поезда 092А Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
23:04
23:06
160 км.
2 ч. 54 мин.
Вышний Волочек
00:15
00:16
276 км.
4 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
00:46
00:58
319 км.
4 ч. 36 мин.
Окуловка
01:46
01:47
389 км.
5 ч. 36 мин.
Малая Вишера
02:35
02:36
470 км.
6 ч. 25 мин.
Ирса
04:18
04:19
539 км.
8 ч. 8 мин.
Волховстрой 2
05:14
05:16
596 км.
9 ч. 4 мин.
Лодейное Поле
07:00
07:03
707 км.
10 ч. 50 мин.
Подпорожье
07:33
07:35
740 км.
11 ч. 23 мин.
Свирь
07:48
08:22
745 км.
11 ч. 38 мин.
Деревянка
09:30
09:31
815 км.
13 ч. 20 мин.
Петрозаводск
10:00
10:30
840 км.
13 ч. 50 мин.
Кондопога
11:23
11:33
887 км.
15 ч. 13 мин.
Кедрозеро
12:07
12:08
907 км.
15 ч. 57 мин.
Кяппесельга
12:52
12:54
943 км.
16 ч. 42 мин.
Медвежья Гора
13:32
14:03
970 км.
17 ч. 22 мин.
Сегежа
16:17
16:43
1063 км.
20 ч. 7 мин.
Надвоицы
17:07
17:17
1079 км.
20 ч. 57 мин.
Кочкома
17:46
17:47
1094 км.
21 ч. 36 мин.
Идель
18:00
18:02
1105 км.
21 ч. 50 мин.
Тунгуда
18:16
18:17
1115 км.
22 ч. 6 мин.
Летний
18:28
18:30
1124 км.
22 ч. 18 мин.
Сосновец
18:46
18:48
1138 км.
22 ч. 36 мин.
Уда
19:00
19:01
1146 км.
22 ч. 50 мин.
Беломорск
19:20
19:35
1157 км.
23 ч. 10 мин.
Шуерецкая
20:05
20:14
1179 км.
23 ч. 55 мин.
Кемь
20:55
21:10
1203 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Кузема
22:12
22:32
1249 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Сиг
22:56
22:59
1273 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Энгозеро
23:25
23:28
1299 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Амбарный
23:44
23:47
1315 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Лоухи
00:20
00:23
1350 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Чупа
00:47
00:49
1371 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Полярный Круг
01:12
01:13
1390 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Пояконда
01:32
01:33
1406 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Ковда
01:53
01:54
1422 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Княжая
02:14
02:24
1439 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Кандалакша
03:14
03:39
1476 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Полярные Зори
04:08
04:10
1499 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Африканда
04:28
04:29
1513 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Апатиты 1
05:04
05:19
1541 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Хибины
05:34
05:35
1554 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Нефелиновые Пески
05:50
05:51
1564 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Имандра
06:04
06:05
1573 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Оленегорск
06:42
06:56
1604 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Пулозеро
07:27
07:28
1628 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Лопарская
08:06
08:07
1659 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Кола
08:50
08:53
1687 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Мурманск
09:10
1696 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хочу поблагодарить проводницу Елену Третьекову. Отзывчивая женщина, принимала активное участие в посадке двух инвалидов. Влажная уборка проводилась, туалет находился в надлежащим виде. 10.09.2019г.(14 вагон)
Спасибо большое за хорошую поездку, проводники были очень вежливыми и приветливыми. Под конец даже не сильно устала от передвижения.
Если бы не маленькие верхние полки, то было бы нормально, но я не понимаю для кого их делали. Даже не развернуться, особенно габритным мужчинам. Мой весь чуть больше 95 кг и мне было очень неудобно переворачиваться. Пожалуйста сделайте что-нибудь с этим.
Впервые видел, чтобы проводник накидался и был бухой! Когда пришла наша станция, пошли к двери, а проводника все нет и нет. Пришлось идти в соседний вагон искать – он там был, но глаза красные и перегар, как будто всю ночь бухал. Я ваще офигел!!! Работнички РЖД….
Повезло с попутчиком, поэтому дорога вышла очень приятной. Хочу выразить благодарность нашей проводнице Анне за хорошо выполненную работу. Мы всю дорогу чувствовали заботу!
Нормальный поезд, ничего лишнего.
Знаете а мне все понравилось! Очень приятный молодой человек, который был проводником у нас в вагоне, улыбался и вежливо общался. Я впервые видела такого жизнерадостного проводника, причем было видно, что это искренняя радость, а не наигранная натянутая улыбка.