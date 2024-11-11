Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 017Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
19:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
19:50
19:52
31 км.
0 ч. 46 мин.
Аткарск
20:33
20:35
77 км.
1 ч. 29 мин.
Екатериновка
21:20
21:22
126 км.
2 ч. 16 мин.
Салтыковка
21:45
21:47
145 км.
2 ч. 41 мин.
Ртищево 1
22:23
22:54
170 км.
3 ч. 19 мин.
Тамала
23:50
23:52
218 км.
4 ч. 46 мин.
Умет
00:11
00:13
237 км.
5 ч. 7 мин.
Кирсанов
00:31
00:33
255 км.
5 ч. 27 мин.
Тамбов 1
01:50
01:55
343 км.
6 ч. 46 мин.
Никифоровка
02:38
02:40
390 км.
7 ч. 34 мин.
Мичуринск
Уральский
03:10
03:39
409 км.
8 ч. 6 мин.
Богоявленск
04:17
04:19
450 км.
9 ч. 13 мин.
Раненбург
04:42
04:44
472 км.
9 ч. 38 мин.
Троекурово
05:08
05:10
496 км.
10 ч. 4 мин.
Топиллы
05:58
06:00
538 км.
10 ч. 54 мин.
Павелец-Тульский
06:17
06:19
547 км.
11 ч. 13 мин.
Михайлов
06:58
07:00
597 км.
11 ч. 54 мин.
Узуново
07:38
08:03
641 км.
12 ч. 34 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:29
786 км.
15 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ехали с сестрой из Саратова от бабушки. Ехали на этом поезде, благо были места, потому что билеты покупали за 5 дней их могло и не быть, но все вышло вполне удачно, а поездка прошла незаметно.
Для меня самое главное это чтобы чисто было и проводник приятный и добродушный. В этом поезде все это присутствовало на момент поездки. Поезд ни на минуту не опоздал.Чисто!!! Проводница вообще понравилась.
Я ехала в 17 вагоне. В дороге все устроило. Хотя брала билет на плацкарт, доехала с комфортом и не заметила дорогу. Вокруг порядок и уют. В вагоне свежо, духоты не ощущается. Только полки узковаты, а так – норм!
Ехала 12.03.2020 на этом поезде, никаких особых нареканий у меня не возникло. В купе было чисто, еда была вкусной. Не понравилось только качество фильмов в телевизоре, но если не придираться – то сойдет для одноразовой поездки. Ночью было не холодно.
Чисто, опрятно. Цены в вагоне-ресторане, конечно, конские!!! Но еда была вкусная. Если вы не любите летать на самолётах (как я) то этот поезд является вполне сносной альтернативой. Поехала бы я на нем еще раз? Да.
Телевизоры старые и не идут в ногу со временем. Купе из 21 века, телевизоры из 20. Если говорить о чистоте – то тут вопросов нет, было чисто. Официантки в вагоне-ресторане очень вежливые. Из туалета не пахнет, мыло и туалетная бумага на месте. Но вот телевизоры…
Мне не понравилось содержание ланч-бокса. Поезд новый, аккуратный, с проводницами тоже не было никаких вопросов.
Постельное белье – хорошее. В купе- чистота. Проводница – приятная женщина. Еда- не самая вкусная, но и не противная. По сравнению с 9 поездом – этот точно лучше. Во многих моментах! Мне есть с чем сравнивать, не впервый раз езжу из Саратова.