Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 067Б Витебск — Смоленск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 067Б Витебск — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
04:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лиозно
04:45
04:47
43 км.
0 ч. 36 мин.
Рудня
05:11
05:13
61 км.
1 ч. 2 мин.
Голынки
05:33
05:38
83 км.
1 ч. 24 мин.
Смоленск
Центральный
06:25
125 км.
2 ч. 16 мин.
