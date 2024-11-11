Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 020У Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
22:50
8 ч. 10 мин.
07:00
4
Маршрут следования поезда 020У Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:38
01:40
160 км.
2 ч. 48 мин.
Чудово-Московское
05:13
05:14
515 км.
6 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:00
631 км.
8 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали на этом поезде в июле и я не скажу, что осталась довольна поездкой. Было адски жарко в купе. Кондиционер почему-то выключался на остановках, окна нельзя было открыть. Когда выдали постельное белье, оно оказалось слегка порванным в одном месте. Душно было спать. Мне было мало места на полке, очень узко и неудобно. Бывал поездки и получше. По проводницам ничего плохого сказать не могу.
Мегаполис – хороший поезд. Езжу на нем примерно 3-4 раза в месяц по рабочим вопросам и всегда он приезжает вовремя. В поездках конфузов не происходило.
Ехали 10.04.2020 все понравилось! Приятные проводники, обслуживание на высоте. Чистые вагоны и купе. Даже пыли не было на окнах, видно что протирают тряпочкой.
Хороший поезд, хороший сервис. Именно к такому уровню и нужно стремиться всей ЖД, так как во многих глубинках поезда пока что еще оставляют желать лучшего. Недавно ездили во Владивосток – вообще адская поездка была. Этот же поезд на мой взгляд эталон.
Дочка попросила покататься на поезде. Долго выбирала куда сьездить на выходные и решили скататься в культурную столицу. Сняли гостиницу и поехали. Ребенку очень понравилось и мне тоже! Путеществие получилось лучше некуда! Очень рекомендую всем этот поезд.
Хороший поезд. Не пожалеете