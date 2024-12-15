Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 057Щ Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:32
02:36
197 км.
3 ч. 52 мин.
Ефремов
04:20
04:22
289 км.
5 ч. 40 мин.
Елец
05:45
06:30
355 км.
7 ч. 5 мин.
Улусарка
06:57
06:59
367 км.
8 ч. 17 мин.
Плоты
07:25
07:27
389 км.
8 ч. 45 мин.
Долгоруково
07:39
07:41
399 км.
8 ч. 59 мин.
Тербуны
08:04
08:06
419 км.
9 ч. 24 мин.
Набережное
08:30
08:32
440 км.
9 ч. 50 мин.
Касторная-Новая
08:55
09:05
461 км.
10 ч. 15 мин.
Горшечное
09:37
09:39
490 км.
10 ч. 57 мин.
Старый Оскол
10:15
10:50
516 км.
11 ч. 35 мин.
Губкин
11:45
11:50
535 км.
13 ч. 5 мин.
Кривецкая
12:47
12:49
570 км.
14 ч. 7 мин.
Ржава
13:31
13:33
598 км.
14 ч. 51 мин.
Прохоровка
13:55
13:57
620 км.
15 ч. 15 мин.
Белгород
14:50
669 км.
16 ч. 10 мин.
