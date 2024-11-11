Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 064Й Москва — Ульяновск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 064Й Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:27
18:47
181 км.
2 ч. 57 мин.
Шилово
20:12
20:17
264 км.
4 ч. 42 мин.
Чучково
20:48
20:53
299 км.
5 ч. 18 мин.
Сасово
21:24
21:34
332 км.
5 ч. 54 мин.
Зубова Поляна
22:33
22:36
398 км.
7 ч. 3 мин.
Потьма
22:45
22:48
403 км.
7 ч. 15 мин.
Торбеево
23:09
23:12
425 км.
7 ч. 39 мин.
Ковылкино
23:51
23:54
469 км.
8 ч. 21 мин.
Кадошкино
00:28
00:30
501 км.
8 ч. 58 мин.
Рузаевка
01:06
01:36
535 км.
9 ч. 36 мин.
Воеводское
02:16
02:18
565 км.
10 ч. 46 мин.
Ночка
03:07
03:09
613 км.
11 ч. 37 мин.
Инза
03:30
03:58
629 км.
12 ч. 0 мин.
Вешкайма
05:13
05:15
683 км.
13 ч. 43 мин.
Чуфарово
05:38
05:39
698 км.
14 ч. 8 мин.
Майна
06:05
06:07
716 км.
14 ч. 35 мин.
Ульяновск
Центральный
07:14
764 км.
15 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, поездка прошла отлично! Рекоменудю!
Ужасные пассажиры попались рядом! Когда вы перестанете пускать мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения в поезд? Невыносимо ехать, когда рядом стоит перегарище и громко разговаривают. Пусть полиция их высаживает!
Ехал в Рузеаевку, все прошло хорошо. Поезд нормальный, никаких претензий к РЖД нет
Проводники были очень приветливыми и в хорошем настроении. Заранее предупредили меня о том, что мне нужно выходить. Чай и еда по первому требованию, работают очень быстро. Впечатление осталось только положительное.
Сейчас этот поезд уже ездит до Дмитровограда! Хочу выразить благодарность Анне Васильевне, которая на протяжении всей поездки нас обслуживала! Всех вам благ и повышения зарплаты!