Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 010Й Москва — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 010Й Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
23:03
23:08
181 км.
2 ч. 55 мин.
Рузаевка
03:35
03:47
526 км.
7 ч. 27 мин.
Сызрань 1
07:25
07:32
778 км.
11 ч. 17 мин.
Самара
09:10
887 км.
13 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Самара Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
10.09.2021 Ужасно!! Просто ужасно! Грязный туалет, интернета не было, о людях руководство поезда заботится, как видно, в последнюю очередь! Персонал поезда делает свою работу вообще без желания, такое чувство было, что мне делали одолжение. Кошмар а не поезд
Ехал в СВ, очень не понравилось. Ночью постоянно что-то стучало, радио фонило, так и не выспался по итогу. Утром был злой, как черт. Неужели так сложно создать хотя бы минимально комфортные условия, чтобы выспаться можно было? Видимо без алкоголя в поезде никак
Спасибо проводнице Татьяне за помощь! Нам все очень понравилось, ехали семьей к родителям в Самару. Люблю когда поезд редко останавливается.
Нуууу……. Я даже не знаю, что сказать…. Доехала – и на том спасибо. В Рязани подсели не очень приятные личности, пришлось остаток дороги терпеть их. В туалете не особо было чисто.
В сравнении с европейскими поездами, наши трясучки и гремучки. Дверь постоянно гремит по ходу поездки (неужели конструкторы не могут сделать так, чтобы она не гремела??), хотя в европейских поездах редко такое наблюдаю. Раз они могут, то почему мы не можем? Персонал поезда, нужно отдать должное, адекватный и отзывчивый. Я ставлю 7 баллов за грохот.