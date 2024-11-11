Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 030А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 030А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:02
03:04
160 км.
1 ч. 47 мин.
Вышний Волочек
04:15
04:17
276 км.
3 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
04:47
04:48
319 км.
3 ч. 32 мин.
Угловка
05:25
05:28
369 км.
4 ч. 10 мин.
Боровенка
06:02
06:03
406 км.
4 ч. 47 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:04
628 км.
8 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд хороший, но не самый быстрый. В это направлении есть намного более быстрые поезда, которые едут без остановок. Сам по себе поезд довольно комфортный и не старый.
Удивил проводник, который явно оказывал недвусмысленные знаки внимания в мою сторону))) Я польщена, но было очень странно с таким столкнуться. Поезд приехал без опазданий.
4 из 5 – я понимаю, что вы на это не влияете, но был крайне пренепреятнейший попутчик, который к тому же еще и накидался по дороге. А потом постоянно приставал со своими разговорами, пока не уснул. Если бы можно было бы как-нибудь отделить этих выпивох, я была бы очень рада.
Здравствуйте!!! Спасибо за возможность оставить отзыв по этому поезду. Ехала на нем в конце октября 2021 года и вообще ничего плохого не могу сказать! Очень приветливые проводницы и внутри чистота и порядок. Советую!!
Удобный нормальный поезд, что еще надо?
Хороший поезд, не сильно убитый вагон, ездить можно. Ставлю 7