18:30
1 д. 14 ч. 40 мин.
09:10
35
Маршрут следования поезда 056Х Кызылорда (Казахстан) — Кокшетау на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кызылорда (Казахстан) — Кокшетау с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кызылорда
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сулутобе
19:19
19:21
50 км.
0 ч. 49 мин.
Байгакум
20:36
20:37
99 км.
2 ч. 6 мин.
Шиели
21:03
21:23
124 км.
2 ч. 33 мин.
Томенарык
21:48
21:50
151 км.
3 ч. 18 мин.
Яны-Курган
22:11
22:16
173 км.
3 ч. 41 мин.
Талап
22:51
22:53
209 км.
4 ч. 21 мин.
Бесарык
23:06
23:08
220 км.
4 ч. 36 мин.
Туркестан
23:57
00:18
276 км.
5 ч. 27 мин.
Тимур
01:11
01:13
330 км.
6 ч. 41 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
02:03
02:23
382 км.
7 ч. 33 мин.
Шымкент
03:38
03:56
450 км.
9 ч. 8 мин.
Манкент
04:25
04:30
472 км.
9 ч. 55 мин.
Тюлькубас
05:37
05:57
510 км.
11 ч. 7 мин.
Боранды
07:07
07:09
552 км.
12 ч. 37 мин.
Тараз
08:26
08:46
608 км.
13 ч. 56 мин.
Луговая
10:24
10:34
719 км.
15 ч. 54 мин.
Татты
11:18
11:20
774 км.
16 ч. 48 мин.
Шу
12:17
12:37
829 км.
17 ч. 47 мин.
Шыганак
14:55
15:01
997 км.
20 ч. 25 мин.
Мынарал
15:40
15:42
1042 км.
21 ч. 10 мин.
Сары-Шаган
16:56
17:11
1116 км.
22 ч. 26 мин.
Акжолтай
17:58
18:03
1175 км.
23 ч. 28 мин.
Каражингил
18:23
18:29
1198 км.
23 ч. 53 мин.
Мойынты
19:02
19:04
1238 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Акадыр
20:47
21:02
1360 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Жарык
22:01
22:03
1426 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Караганды
Пассажирская
23:32
23:52
1531 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Караганды
Сортировочная
00:18
00:33
1552 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Нур-Султан 1
03:18
03:53
1738 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Шортанды
04:46
04:50
1801 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Ак-Куль
05:25
05:50
1835 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
Макинка
06:50
07:13
1912 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Курорт-Боровое
07:47
08:05
1947 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Кокшетау 1
09:10
2012 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
