Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 002Й Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
01:04
01:06
274 км.
4 ч. 24 мин.
Канаш
05:57
06:01
617 км.
9 ч. 17 мин.
Казань
Пассажирская
08:00
723 км.
11 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впечатления по поезду: едет быстро, останавливается редко, внутри чистота и порядок. Могу рекомендовать тем, кому нужно быстро попасть в Казань с относительным комфортом.
Поезд понравился. Решили съездить в Казань на 2 дня просто ради путешествия. Не разочаровались, что выбрали именно этот поезд. Из плюсов могу отметить довольно высокую скорость и минимальное количество станций. Не люблю, когда поезд за время поездки больше стоит на станциях, чем едет. Внутри чисто и аккуратно.
Обычный фирменный поезд, ничего сверъестественного нет. Есть поезда и почище. Но сильно претензий в этом плане нет.
Хороший поезд для деловой поездки, быстро доставляет в точку назначения. Ночью есть возможность нормально поспать и приехать в Казань отдохнувшим рано утром.
Приятный чистый поезд, поезда удалась. Конечно, не VIP поезда, но для этого направления вполне неплохо.