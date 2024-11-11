Маршрут следования поезда 067Х Смоленск — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Голынки
21:06
21:13
42 км.
0 ч. 46 мин.
Рудня
21:37
21:44
64 км.
1 ч. 17 мин.
Лиозно
22:08
22:11
82 км.
1 ч. 48 мин.
Витебск
22:53
125 км.
2 ч. 33 мин.
