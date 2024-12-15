Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 027Ь Благовещенск — Владивосток.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
01:00
1 д. 3 ч. 0 мин.
04:00
25
Маршрут следования поезда 027Ь Благовещенск — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Березовский-Восточный
01:54
01:55
38 км.
0 ч. 54 мин.
Белогорск
02:52
03:22
95 км.
1 ч. 52 мин.
Поздеевка
04:18
04:19
142 км.
3 ч. 18 мин.
Екатеринославка
04:45
04:46
170 км.
3 ч. 45 мин.
Завитая
05:28
05:30
207 км.
4 ч. 28 мин.
Бурея
06:08
06:10
249 км.
5 ч. 8 мин.
Архара
06:55
06:57
296 км.
5 ч. 55 мин.
Облучье
09:05
09:20
380 км.
8 ч. 5 мин.
Известковая
10:10
10:11
416 км.
9 ч. 10 мин.
Биробиджан
11:58
12:05
518 км.
10 ч. 58 мин.
Хабаровск 1
14:39
15:09
678 км.
13 ч. 39 мин.
Вяземская
17:09
17:24
787 км.
16 ч. 9 мин.
Бикин
18:58
19:00
875 км.
17 ч. 58 мин.
Лучегорск
19:43
19:44
913 км.
18 ч. 43 мин.
Дальнереченск 1
20:51
20:53
982 км.
19 ч. 51 мин.
Ружино
21:49
22:04
1036 км.
20 ч. 49 мин.
Шмаковка
22:48
22:49
1078 км.
21 ч. 48 мин.
Спасск-Дальний
23:48
23:50
1147 км.
22 ч. 48 мин.
Мучная
00:30
00:31
1184 км.
23 ч. 30 мин.
Сибирцево
00:52
00:54
1200 км.
23 ч. 52 мин.
Озерная Падь
01:26
01:27
1229 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Уссурийск
02:00
02:05
1258 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Угольная
03:22
03:24
1313 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Владивосток
04:00
1339 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
