Маршрут следования и продажа билетов
15:40
1 д. 9 ч. 0 мин.
00:40
23
Маршрут следования поезда 016Т Петропавловск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смирново
18:22
18:24
41 км.
2 ч. 42 мин.
Тайынша
19:30
19:32
118 км.
3 ч. 50 мин.
Кокшетау 1
20:54
21:14
182 км.
5 ч. 14 мин.
Курорт-Боровое
22:19
22:32
247 км.
6 ч. 39 мин.
Макинка
23:09
23:16
282 км.
7 ч. 29 мин.
Ак-Куль
00:25
00:28
359 км.
8 ч. 45 мин.
Шортанды
00:59
01:01
393 км.
9 ч. 19 мин.
Нур-Султан 1
01:59
02:27
456 км.
10 ч. 19 мин.
Мырза
05:25
05:27
617 км.
13 ч. 45 мин.
Караганды
Сортировочная
05:57
06:12
645 км.
14 ч. 17 мин.
Караганды
Пассажирская
06:40
07:10
666 км.
15 ч. 0 мин.
Жарык
08:48
08:53
771 км.
17 ч. 8 мин.
Акадыр
09:51
10:16
837 км.
18 ч. 11 мин.
Мойынты
12:16
12:19
959 км.
20 ч. 36 мин.
Сары-Шаган
13:49
14:04
1082 км.
22 ч. 9 мин.
Шыганак
15:52
15:57
1198 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Хантау
17:33
17:35
1296 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Шу
18:40
19:04
1365 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Курдай
21:09
21:10
1464 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Отар
21:28
21:35
1482 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Алматы 1
00:06
00:17
1623 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Алматы 2
00:40
1630 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
