Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 056М Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
17:02
17:04
274 км.
3 ч. 47 мин.
Навашино
17:21
17:23
285 км.
4 ч. 6 мин.
Арзамас 2
18:53
18:55
390 км.
5 ч. 38 мин.
Перевозская
19:37
19:39
437 км.
6 ч. 22 мин.
Сергач
20:32
20:34
498 км.
7 ч. 17 мин.
Канаш
22:15
22:29
622 км.
9 ч. 0 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
00:27
00:32
729 км.
11 ч. 12 мин.
Агрыз
04:40
04:55
983 км.
15 ч. 25 мин.
Сарапул
05:48
05:50
1030 км.
16 ч. 33 мин.
Янаул
07:03
07:05
1103 км.
17 ч. 48 мин.
Чернушка
08:08
08:10
1177 км.
18 ч. 53 мин.
Красноуфимск
09:59
10:01
1280 км.
20 ч. 44 мин.
Дружинино
11:55
12:00
1389 км.
22 ч. 40 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
13:14
1455 км.
23 ч. 59 мин.
