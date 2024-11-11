Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 005Ж Астрахань — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 005Ж Астрахань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
09:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ашулук
11:35
11:37
117 км.
1 ч. 38 мин.
Харабалинская
11:53
11:55
131 км.
1 ч. 56 мин.
Верхний Баскунчак
13:05
13:20
230 км.
3 ч. 8 мин.
Эльтон
14:23
14:25
330 км.
4 ч. 26 мин.
Палласовка
15:36
15:38
432 км.
5 ч. 39 мин.
Гмелинская
16:08
16:10
468 км.
6 ч. 11 мин.
Красный Кут
17:07
17:08
532 км.
7 ч. 10 мин.
Урбах
17:45
17:46
563 км.
7 ч. 48 мин.
Анисовка
18:44
18:45
628 км.
8 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:25
20:13
643 км.
9 ч. 28 мин.
Татищево
20:56
20:57
674 км.
10 ч. 59 мин.
Аткарск
21:36
21:37
720 км.
11 ч. 39 мин.
Ртищево 1
23:09
23:39
813 км.
13 ч. 12 мин.
Вертуновская
00:04
00:06
837 км.
14 ч. 7 мин.
Тамала
00:34
00:36
860 км.
14 ч. 37 мин.
Кирсанов
01:08
01:11
896 км.
15 ч. 11 мин.
Платоновка
01:57
01:59
948 км.
16 ч. 0 мин.
Тамбов 1
02:34
02:44
983 км.
16 ч. 37 мин.
Мичуринск
Уральский
03:55
04:25
1048 км.
17 ч. 58 мин.
Богоявленск
05:04
05:06
1089 км.
19 ч. 7 мин.
Милославское
06:16
06:18
1155 км.
20 ч. 19 мин.
Павелец-Тульский
06:57
06:59
1182 км.
21 ч. 0 мин.
Михайлов
07:37
07:39
1232 км.
21 ч. 40 мин.
Узуново
08:25
08:54
1276 км.
22 ч. 28 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
11:10
1421 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Астрахань → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Часто и много приходится ездить по работе на этих поездах. Поезда чистые и комфортные. Причем, хорошо ездить как в купе, так и плацкарте
Ездим с детьми к бабушке на этом поезде чуть ли не каждый месяц. Хочется отметить высокий профессионализм практических всех проводниц. В случае если возникают какие-либо вопросы, всегда помогают. Нужно было несколько раз разогреть питание для сына (1,5 года), нам помогли и без проблем отозвались на просьбу. Спасибо))))
Путешествовали с женой в июне 2021. Все понравилось, было чуть жарковато, но тогда на улице пекло стояло еще какое. Доехали быстро, без заминок и опозданий до следующей точки нашего маршрута. Рекомендую
Один из лучших поездов, на которых мне приходилось ездить! Внимательный и вежливый персонал, приятные женщины. Выражаю особую благодарность за решение моего вопроса (личное) проводнику Татьяне! Отличный поезд!
Ничего плохого про поезд сказать не могу. Ездит без задержек, в вагонах всегда чистота и порядок. Что еще нужно для того, чтобы доехать из точи А в точку назначения?