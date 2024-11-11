Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 066Й Москва — Тольятти на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тольятти с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:10
20:22
181 км.
3 ч. 7 мин.
Шилово
21:38
21:40
264 км.
4 ч. 35 мин.
Сасово
22:44
22:47
331 км.
5 ч. 41 мин.
Зубова Поляна
23:37
23:39
397 км.
6 ч. 34 мин.
Потьма
23:47
23:49
402 км.
6 ч. 44 мин.
Торбеево
00:09
00:11
424 км.
7 ч. 6 мин.
Ковылкино
00:47
00:49
468 км.
7 ч. 44 мин.
Рузаевка
01:48
02:03
535 км.
8 ч. 45 мин.
Инза
03:29
03:31
629 км.
10 ч. 26 мин.
Базарная
03:58
04:15
658 км.
10 ч. 55 мин.
Барыш
04:41
04:43
683 км.
11 ч. 38 мин.
Кузоватово
05:15
05:16
723 км.
12 ч. 12 мин.
Сызрань 1
06:22
06:50
790 км.
13 ч. 19 мин.
Жигулевск
08:41
08:48
863 км.
15 ч. 38 мин.
Жигулевское Море
09:07
09:19
871 км.
16 ч. 4 мин.
Тольятти
09:55
889 км.
16 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Тольятти Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Большое спасибо! Примите мои слова благодарности для начальника поезда и для проводниц, которые были в нашем вагоне. Поездкой я осталась очень довольна! Пусть у вас все будет только хорошо!
Ночью было холодно, поддувало с окна, не могла долго заснуть. Белье немного пахло какой-то сыростью. В остальном претензий к поезду не имею. Работники выполняли свои обязанности на высшем уровне. Обслуживанием довольна.
Ну не знаю как вам, а меня бесит, когда розетка есть, а электричества нет. Каменный век, так сложно починить розетку? И вообще, когда уже везде будут стоять биотуалеты? Ибо обычные закрываются за минут 40 до станции, вообще невозможно подгадать время, когда он открыть.
Поезд приехал вовремя, вагон был чистый. Проводницы очень стараются выполнять свою работу. Если бы таких старательных людей было побольше везде, то страна не была бы в такой Ж*Пе.
Нормалек доехали как полагается. Вагоновожатый был фраерок на понтах.
Спасибо за хорошую поездку, чистые вагоны и приятные проводницы. Отдельная благодарность Светлане Григорьевне за обслуживание и хорошее настроение! Спасибо!