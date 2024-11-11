Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 071Г Чебоксары — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
23:07
23:48
68 км.
1 ч. 52 мин.
Вурнары
00:25
00:27
101 км.
3 ч. 10 мин.
Шумерля
00:58
01:00
134 км.
3 ч. 43 мин.
Сергач
01:50
01:52
191 км.
4 ч. 35 мин.
Арзамас 2
03:19
03:24
295 км.
6 ч. 4 мин.
Навашино
04:36
04:38
400 км.
7 ч. 21 мин.
Муром 1
04:53
04:57
411 км.
7 ч. 38 мин.
Шатура
07:29
07:31
567 км.
10 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:30
686 км.
12 ч. 15 мин.
