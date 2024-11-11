Маршрут следования поезда 041Й Саранск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
21:07
21:19
22 км.
0 ч. 27 мин.
Кадошкино
21:54
21:55
56 км.
1 ч. 14 мин.
Ковылкино
22:31
22:34
88 км.
1 ч. 51 мин.
Торбеево
23:15
23:16
132 км.
2 ч. 35 мин.
Потьма
23:35
23:36
154 км.
2 ч. 55 мин.
Зубова Поляна
23:46
23:48
159 км.
3 ч. 6 мин.
Рязань 1
02:45
02:57
370 км.
6 ч. 5 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:00
551 км.
9 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
Отличный поезд, рекомендую! Ехала на втором этаже, хочу заметить что высоким мужчинам будет не очень комфортно на верхних полках, поэтому им лучше всего выбирать места пониже!
Очень хороший поезд, но если бы в будущем цена проезда была меньше, то было бы лучше. Я пенсионер и цена очень бьет по кошельку
Хочу отдельно отметить девушек проводниц из 4 вагона. Они сразу произвели на меня особое впечатление, а когда разговорились, то я вообще в восторге осталась от поездки. Очень рекомендую! Хороший поезд и приветливые работники.
Добрый день. У меня есть претензия работникам РЖД, потому что я ехала в купе, которое было расположено рядом с туалетом. Дело в том, что когда пассажиры ходят в туалет, они далеко не всегда закрывают за собой дверь, которая от движения поезда постоянно стучит. Ночью приходилось не один раз выходить и самостоятельно закрывать эту долбанную дверь. Может быть вы будете оснащать двери обычными доводчиками, которые уже лет этак 20 существуют, если не больше? Очень раздражало.
Хороший поезд, все понравилось.
Здравия желаю. Хороший поезд, езжу на нем периодически по рабочим вопросам. Очень удобное время прибытия в Москву.
Я не довольна поездкой. Всю дорогу не работал интернет, как будто так сложно его подключить и нормально сделать!!?!?!?! Кроме этого в купе было душно, что также добавляло нотку негатива. Моя оценка 2 этому поезду.
Добрый день. То ли это мне так не повезло, то ли это везде так в этом поезде, но мне было очень некомфортно спать ночью в поезде. Было шумно и постоянно что-то лязгало. На протяжении всей поездки так и не уснул.
Ехали с детьми и мужем, нам все понравилось. 4 вагон 12.08.2021 года. Спасибо проводнице!!!
Вагоны очень комфортные и приятные, поездка проходит на одном дыхании и время пролетает незаметно. Советую, поезд хороший. Проводники тоже приветливые .