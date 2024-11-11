Саранск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Саранск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Саранск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Саранск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
375Г
Казань
Пенза
00:06
Саранск
13 ч. 0 мин.
03:00
Пенза 1
498С
Адлер
Ижевск
00:29
Саранск
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
532С
Адлер
Киров
00:29
Саранск
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
241Й
Саранск
Москва
01:00
Саранск
11 ч. 20 мин.
12:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
217А
Мурманск
Саратов
01:50
Саранск
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
01:50
Саранск
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
01:50
Саранск
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
423Г
Нижний Новгород
Саратов
02:10
Саранск
16 ч. 56 мин.
12:38
Саратов 1 (Пассажирский)
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
03:20
Саранск
1 д. 22 ч. 13 мин.
10:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
048Й
Саранск
Москва
03:48
Саранск
12 ч. 20 мин.
16:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
326С
Новороссийск
Пермь
04:55
Саранск
2 д. 14 ч. 51 мин.
06:31
Пермь 2
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
04:55
Саранск
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
233Й
Саранск
Москва
05:21
Саранск
11 ч. 6 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
337Й
Самара
Санкт-Петербург
05:36
Саранск
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
063Й
Самара
Санкт-Петербург
05:45
Саранск
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
119Й
Саранск
Москва
05:52
Саранск
8 ч. 0 мин.
13:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
554Э
Новороссийск
Киров
05:54
Саранск
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
Киров (Пассажирский)
336С
Новороссийск
Екатеринбург
05:56
Саранск
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
485Г
Киров
Анапа
05:58
Саранск
2 д. 4 ч. 8 мин.
20:20
Анапа
925Г
Казань
Пенза
06:06
Саранск
12 ч. 35 мин.
09:55
Пенза 1
116С
Адлер
Томск
06:21
Саранск
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
06:21
Саранск
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
06:21
Саранск
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
06:33
Саранск
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
06:33
Саранск
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
541Ж
Астрахань
Нижний Новгород
07:15
Саранск
2 д. 8 ч. 25 мин.
14:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
925Й
Самара
Нижний Новгород
07:16
Саранск
16 ч. 15 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
690Й
Пенза
Нижний Новгород
07:21
Саранск
11 ч. 3 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
340С
Новороссийск
Нижний Новгород
07:26
Саранск
2 д. 2 ч. 0 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
592Е
Приобье
Анапа
08:22
Саранск
3 д. 16 ч. 21 мин.
19:55
Анапа
497Г
Ижевск
Адлер
08:31
Саранск
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
531Г
Киров
Адлер
08:31
Саранск
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
595Е
Новый Уренгой
Анапа
08:35
Саранск
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
591Е
Пермь
Анапа
08:35
Саранск
2 д. 14 ч. 10 мин.
20:10
Анапа
595И
Екатеринбург
Анапа
08:35
Саранск
2 д. 11 ч. 46 мин.
20:10
Анапа
595Ы
Тюмень
Анапа
08:35
Саранск
2 д. 19 ч. 38 мин.
20:10
Анапа
551Г
Таврия
Нижний Новгород
Симферополь
08:49
Саранск
2 д. 5 ч. 51 мин.
06:00
Симферополь
310Э
Адлер
Воркута
08:57
Саранск
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
512С
Новороссийск
Воркута
08:57
Саранск
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
08:57
Саранск
6 д. 0 ч. 30 мин.
17:20
Мин Воды Тур
501Г
Киров
Анапа
09:01
Саранск
2 д. 10 ч. 22 мин.
04:15
Анапа
259Ж
Саратов
Котлас
09:05
Саранск
2 д. 8 ч. 23 мин.
07:08
Котлас Южный
310С
Адлер
Воркута
09:09
Саранск
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
312С
Новороссийск
Воркута
09:09
Саранск
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
10:06
Саранск
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
523Г
Казань
Адлер
10:10
Саранск
2 д. 3 ч. 25 мин.
04:15
Адлер
237В
Саранск
Москва
10:15
Саранск
10 ч. 50 мин.
21:05
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
063В
Санкт-Петербург
Самара
10:49
Саранск
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
237Й
Саранск
Москва
11:35
Саранск
11 ч. 0 мин.
22:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
309С
Воркута
Адлер
11:52
Саранск
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
511Я
Воркута
Новороссийск
11:52
Саранск
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
909С
Воркута
Адлер
11:52
Саранск
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
309Э
Воркута
Адлер
11:55
Саранск
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
311С
Воркута
Новороссийск
11:55
Саранск
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
311Я
Воркута
Новороссийск
12:21
Саранск
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
476Г
Пенза
Казань
14:16
Саранск
12 ч. 36 мин.
23:10
Казань (Пассажирская)
376Г
Пенза
Казань
14:24
Саранск
11 ч. 37 мин.
23:00
Казань (Пассажирская)
140Н
Барнаул
Адлер
14:34
Саранск
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
595С
Анапа
Новый Уренгой
14:38
Саранск
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
139Н
Новосибирск
Адлер
14:39
Саранск
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
263Е
Екатеринбург
Адлер
14:39
Саранск
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
216Н
Барнаул
Адлер
14:46
Саранск
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
14:46
Саранск
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
476С
Таврия
Адлер
Казань
15:06
Саранск
2 д. 0 ч. 50 мин.
23:58
Казань (Пассажирская)
241Г
Киров
Анапа
15:47
Саранск
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
217Ж
Саратов
Мурманск
16:20
Саранск
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
076С
Таврия
Симферополь
Омск
16:20
Саранск
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
16:20
Саранск
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
935Й
Самара
Киров
18:57
Саранск
20 ч. 40 мин.
08:45
Киров (Пассажирский)
263С
Саранск
Москва
19:20
Саранск
9 ч. 55 мин.
05:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
041Й
Мордовия
Саранск
Москва
20:40
Саранск
9 ч. 20 мин.
06:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
475Г
Казань
Адлер
21:30
Саранск
1 д. 23 ч. 47 мин.
11:44
Адлер
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
21:45
Саранск
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
325Е
Пермь
Новороссийск
21:47
Саранск
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
241С
Анапа
Киров
21:48
Саранск
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
501С
Анапа
Киров
21:49
Саранск
2 д. 2 ч. 59 мин.
13:04
Киров (Пассажирский)
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
21:56
Саранск
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
926Й
Диоскурия
Пенза
Казань
23:20
Саранск
13 ч. 47 мин.
09:33
Казань (Пассажирская)
347А
Санкт-Петербург
Уфа
23:33
Саранск
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
047А
Санкт-Петербург
Самара
23:34
Саранск
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
23:44
Саранск
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
23:44
Саранск
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
339Г
Нижний Новгород
Новороссийск
23:48
Саранск
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
689Г
Нижний Новгород
Пенза
23:48
Саранск
11 ч. 51 мин.
03:38
Пенза 1
339Ж
Нижний Новгород
Новороссийск
23:48
Саранск
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Саранск включает 171 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:09 по направлению к станции Нижний Новгород;
  • последний поезд прибывает в 23:58 от станции Саранск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Саранск.

Актуальное расписание поездов станции Саранск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
