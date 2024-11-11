Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 233Й Саранск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
05:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
05:53
06:38
22 км.
0 ч. 32 мин.
Кадошкино
07:12
07:14
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ковылкино
07:46
07:49
88 км.
2 ч. 25 мин.
Торбеево
08:26
08:28
132 км.
3 ч. 5 мин.
Потьма
08:48
08:51
154 км.
3 ч. 27 мин.
Зубова Поляна
09:01
09:04
159 км.
3 ч. 40 мин.
Рязань 1
12:43
12:59
370 км.
7 ч. 22 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:27
551 км.
11 ч. 6 мин.
