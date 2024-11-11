Маршрут следования поезда 119Й Саранск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
05:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
06:18
06:28
22 км.
0 ч. 26 мин.
Кадошкино
06:59
07:00
56 км.
1 ч. 7 мин.
Ковылкино
07:31
07:33
88 км.
1 ч. 39 мин.
Торбеево
08:07
08:09
132 км.
2 ч. 15 мин.
Потьма
08:27
08:29
154 км.
2 ч. 35 мин.
Зубова Поляна
08:38
08:40
159 км.
2 ч. 46 мин.
Сасово
09:27
09:29
225 км.
3 ч. 35 мин.
Рязань 1
11:29
11:34
371 км.
5 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:52
552 км.
8 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Просто отвратительный поезд. Купе за 3450р без розеток, вайфая, био туалета, и даже шторок на окне в купе, со сломанной нижней полкой. На стоянках даже не выпускают курить, это вообще вопиющая наглость. Проводники не опытные молодые студенты, не дозовешься и чая не допросишься. В общем врагу не пожелаешь. Дата поездки 7 июля 2019г,вагон 12
Всем привет! Решила написать отзыв по поводу нашего поезда, потому что с одной стороны все было отлично (персонал офигенный!!!!) а с другой все было не очень, потому что трясло очень сильно и складывалось ощущение, что у нашего вагона гдето было одно квадратное колесо!!!))))) Трясучка временами была та еще))))
Впервые видел, чтобы проводник был таким грубым и невоспитанным. Сколько раз до этого ездил – всегда улыбались и были приветливыми ребятами. А в этот раз то ли он не с той ноги встал, то ли работать надоело….
Про наслаждение от поездки говорить особо не приходится, потому что сильно дул кондиционер, что привело к жуткому холоду на протяжении всей дороги. И он не регулировался никак. Это на мой взгляд самый главный минус поезду. В остальном проблем не было.
Первое неудобство, которое я заметила сразу – это было отсутствие розеток в вагоне! Ну когда уже их проведут, сейчас на улице век электрификации. Даже негде зарядить телефон!!!! Второе неудобство было когда зашла в туалет и обнаружила мокрый пол. Я уже не стала определять то ли это кто промазал, то ли так его моют (ведро выливают на пол и все). Впечатления не очень.
Очень интересный поезд, спасибо за поездку!
Очень интересный поезд, спасибо за поездку! Мне всё ОЧЕНЬ понравилось!
Всё прошло путём. Не пожалел ни разу за всю поездку.