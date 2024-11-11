Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 237В Саранск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
10:50
11:05
22 км.
0 ч. 35 мин.
Кадошкино
11:50
11:52
56 км.
1 ч. 35 мин.
Ковылкино
12:24
12:26
88 км.
2 ч. 9 мин.
Потьма
13:34
13:36
154 км.
3 ч. 19 мин.
Зубова Поляна
13:46
13:48
159 км.
3 ч. 31 мин.
Рязань 1
17:57
18:15
370 км.
7 ч. 42 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:05
551 км.
10 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Под конец ближе к конечной станции оба туалета не работали. Все для людей!!!! Вот так вот работает железная дорога. Или терпи, или иди в соседние вагоны ищи где можно сходить в туалет. Не удовлетворена поездкой. Было еще много нюансов о которых даже писать лень.
Купе очень тесные, микро столик, на котором можно только ноутбук поставить одному пассажиру. При этом другому уже ничего не останется. Кто их проектировал – руки нужно оторвать.
Проводницы были очень вежливыми и приветливыми женщинами. Неудобное на мой взгляд время посадки в поезд. Если бы сдвинули ближе к 10 было бы вообще супер!
В вагонах было чисто и приятно. Но не понравилось что в вагоне топили очень сильно ночью и было жарко и душно спать. По ощущениям градусов 28 было. Проснулась от того что вся спотела.
Ехала 23 января, за окном минус 27!!!! В вагоне было прохладно, обогрев не справлялся. Даже не раздевались. Видно было что поезд не был расчитан на такие низкие температуры. Поговорила с проводницей – она сказала что после -10 градусов уже в вагоне прохладно. Вагоны старые.