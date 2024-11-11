Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 375Г Казань — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урмары
15:37
15:39
73 км.
1 ч. 37 мин.
Канаш
16:23
16:58
108 км.
2 ч. 23 мин.
Алатырь
19:40
19:42
201 км.
5 ч. 40 мин.
Чамзинка
22:19
22:20
272 км.
8 ч. 19 мин.
Красный Узел
23:02
23:30
300 км.
9 ч. 2 мин.
Саранск
00:01
00:06
326 км.
10 ч. 1 мин.
Пенза 1
03:00
436 км.
13 ч. 0 мин.
