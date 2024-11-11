Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 237Й Саранск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 237Й Саранск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
11:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
12:10
12:30
22 км.
0 ч. 35 мин.
Ковылкино
13:40
13:42
89 км.
2 ч. 5 мин.
Потьма
14:35
14:37
155 км.
3 ч. 0 мин.
Зубова Поляна
14:47
14:49
160 км.
3 ч. 12 мин.
Рязань 1
18:40
18:52
371 км.
7 ч. 5 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:35
552 км.
11 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд никогда не опаздывает, едет всегда четко по расписанию. Проводницы тоже молодцы, приветливые и вежливые. НО! Вагон просто ужас. И так всегда, я уже не первый раз ездила на нём. И все проблемы именно из-за этого. То туалет не смывает, то еще что-то.
Ехали в ужаснейшем вагоне и вообще непонятно откуда такой вагон вытащили. Мне кажется что на свалке вагоны получше будут, чем этот. Был сильный мороз на улице, половина вагона которая ближе к туалету вообще не отапливалась – люди замерзали в прямом смысле слова. Про сами туалеты я вообще промолчу. Естественно никакие не био, а обычные старые.
Все проблемы этого поезда от старости. Я постоянно езжу на нем и только пара вагонов нормальная, остальные в утиль. Еще ни разу не было, чтобы доехали до конечной и не сломался туалет)))))))) Весело.
Когда сели – был морозильник. Чеса через два было так жарко, что начали открывать форточки, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. Ощущение что обогрев сжигал кислород.
Отличный поезд, если не придираться к мелочам. По стоимости тоже не сильно загибают цены на билеты. А если кто-то слишком нежный- пусть на машине ездит.