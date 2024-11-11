Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 088С Адлер — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
18:26
1 д. 14 ч. 11 мин.
08:37
25
Маршрут следования поезда 088С Адлер — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
18:38
18:40
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
19:00
19:05
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
19:30
19:35
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
20:16
20:20
69 км.
1 ч. 50 мин.
Туапсе
20:58
21:04
96 км.
2 ч. 32 мин.
Белореченская
23:42
00:17
193 км.
5 ч. 16 мин.
Кавказская
03:23
03:25
285 км.
8 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
06:51
07:06
494 км.
12 ч. 25 мин.
Новочеркасск
07:59
08:01
532 км.
13 ч. 33 мин.
Шахтная
08:37
08:39
568 км.
14 ч. 11 мин.
Каменская
10:08
10:10
635 км.
15 ч. 42 мин.
Россошь
13:03
13:16
846 км.
18 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:40
14:42
934 км.
20 ч. 14 мин.
Придача
Воронеж-Южный
15:44
15:47
1009 км.
21 ч. 18 мин.
Грязи
Воронежские
17:54
17:57
1114 км.
23 ч. 28 мин.
Мичуринск
Уральский
18:50
19:30
1172 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Богоявленск
20:10
20:12
1213 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Рязань 2
22:32
22:44
1371 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Владимир
05:08
05:17
1544 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Ковров 1
06:00
06:04
1604 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Вязники
06:42
06:44
1660 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Ильино
07:23
07:25
1706 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Дзержинск
07:52
07:54
1739 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:37
1771 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Довелось ехать в 9 вагоне. Очень понравилась работа проводника мужчины. Поразительно, насколько у него вагон чистый, сверкающий. Полки сверху застелены. Кондиционер работает. В биотуалете порядок! Высший балл!
Условия очень хорошие! Билеты точно стоят потраченных денег. Все условия для комфортной поездки есть. В вагоне 2 биотуалета. В каждом всё необходимое, включая жидкое мыло. Вода из крана тёплая. Куревом не пахнет. Все зарядки для телефонов работают. Есть даже кофемашина!
Хочу выразить благодарность начальнику поезда, а также проводникам за комфортную поездку в чистоте и уюте. Состояние вагонов очень хорошее, почти новые. И видно, что за чистотой следят как нужно.
Это во вех поездах, но может быть если будет больше таких людей, как я с просьбами, нас все-таких услышат. При движении никакого дискомфорта не возникает и все хорошо. Но когда поезд стоит – выключается кондиционер и сразу же начинает быть жарко. Если остановка поезда длится долгое время – то внутри становится просто невыносимо от духоты. Придумайте с этим что-нибудь!!!
Персонал добросовестно выполняет все обязанности, которые на него возлагают. Спасибо за приятную и комфортную поездку.
Впервые ехала в таком уютном и ухоженном вагоне. Туалеты работали всю дорогу, бумажные полотенца были на месте.
Отличный современный поезд с биотуалетом и новыми вагонами. Идеально заточен под длительные поездки. Белье было очень чистым, даже запечатанным. Проводницы улыбаются и быстро решают малейшие затруднения. Я очень доволен.