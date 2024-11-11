15:50
2 д. 17 ч. 2 мин.
08:52
38
Маршрут следования поезда 076Ц Петропавловск — Кызылорда (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Кызылорда (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смирново
15:32
15:36
41 км.
23 ч. 42 мин.
Тайынша
16:41
16:45
118 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Кокшетау 1
17:51
18:12
182 км.
1 д. 2 ч. 1 мин.
Курорт-Боровое
19:16
19:32
247 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Макинка
20:11
20:13
282 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Ак-Куль
21:23
21:27
359 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Шортанды
21:58
22:01
393 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Нур-Султан 1
22:59
23:40
456 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Аршалы
00:46
00:48
519 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Анар
01:10
01:12
545 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Сарыбел
01:27
01:29
562 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Мырза
02:37
02:39
616 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Караганды
Сортировочная
03:09
03:24
644 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Караганды
Пассажирская
03:51
04:11
665 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Жарык
05:47
05:49
770 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Акадыр
06:49
07:04
836 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Мойынты
08:51
08:55
958 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Сары-Шаган
10:32
10:50
1081 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Шыганак
12:45
13:10
1197 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Шу
15:50
16:10
1365 км.
2 д. 0 ч. 0 мин.
Луговая
17:53
18:02
1474 км.
2 д. 2 ч. 3 мин.
Тараз
19:39
19:59
1585 км.
2 д. 3 ч. 49 мин.
Боранды
21:18
21:20
1641 км.
2 д. 5 ч. 28 мин.
Тюлькубас
22:10
22:15
1683 км.
2 д. 6 ч. 20 мин.
Манкент
23:15
23:16
1721 км.
2 д. 7 ч. 25 мин.
Шымкент
23:49
00:02
1743 км.
2 д. 7 ч. 59 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
01:11
01:31
1811 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Тимур
02:24
02:25
1863 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Туркестан
03:21
03:36
1917 км.
2 д. 11 ч. 31 мин.
Бесарык
04:30
04:31
1973 км.
2 д. 12 ч. 40 мин.
Талап
04:43
04:44
1984 км.
2 д. 12 ч. 53 мин.
Яны-Курган
05:16
05:21
2020 км.
2 д. 13 ч. 26 мин.
Томенарык
05:50
05:51
2042 км.
2 д. 14 ч. 0 мин.
Шиели
06:35
06:50
2069 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Байгакум
07:18
07:19
2094 км.
2 д. 15 ч. 28 мин.
Сулутобе
07:55
07:56
2143 км.
2 д. 16 ч. 5 мин.
Кызылорда
08:52
2193 км.
2 д. 17 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петропавловск → Кызылорда (Казахстан) Распечатать расписание поезда