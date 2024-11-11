Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 042Й Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:51
01:03
181 км.
3 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
03:49
03:52
392 км.
5 ч. 59 мин.
Потьма
04:01
04:03
397 км.
6 ч. 11 мин.
Торбеево
04:22
04:24
419 км.
6 ч. 32 мин.
Ковылкино
05:00
05:03
463 км.
7 ч. 10 мин.
Кадошкино
05:38
05:40
495 км.
7 ч. 48 мин.
Рузаевка
06:16
06:28
529 км.
8 ч. 26 мин.
Саранск
07:00
551 км.
9 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка очень понравилась, спасибо за обслуживание
Добрый день! Захотелось написать поподробнее о нашей с мужем поездке. В целом все прошло успешно, в точку назначения прибыли вовремя. Единственное что душ глючил – никак не могула настроить воду, чтобы была теплая. То холодная лилась, то чуть крутанешь – горячая. Поездка понравилась, если не считать это небольшое недоразумение))))
Сам поезд хороший, это да. Но цена кусается! Если бы цену снизили на процентов 30 – было бы просто ИДЕАЛЬНО!
Ну что сказать – новый чистый вагон, приятное белье, температура для поездки оптимальная – ни жарко, ни холодно. Все прошло просто замечательно
Спасибо!!! Очень удобно и комфортно было ехать! Большое спасибо всем проводницам за хорошее и доброжелательное отношение к пассажирам. Рекомендую этот поезд не пожалеете!
Действительно хороший сервис и вагоны. Было просто приятно ехать в таких условиях.