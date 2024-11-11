Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 002А Москва — Санкт-Петербург.
23:55
8 ч. 0 мин.
07:55
2
Маршрут следования поезда 002А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:55
631 км.
8 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Возвращались 3 января домой в купейном вагоне. Проводники были достаточно доброжелательны, в вагоне чисто, работала вентиляция. По просьбе сразу выдали кружки, ложки в нужном количестве. Дорога прошла быстро, без происшествий. В целом впечатление осталось приятное.
Ехали с женой домой от родственников. Ночь, уставшие, а в соседнем купе кто-то что-то начал праздновать и шуметь. Но надо отдать должное проводникам, проблему решили достаточно быстро и мы смогли в итоге нормально поспать.
Отдельная благодарность проводнику Татьяне, которая помогла по ходу поездки и просто очень приятная женщина. Ездил в командировку 18 сентября 2021 года, все очень понравилось.
До поездки была наслышана про этот поезд, в основном хорошее. Решила попробовать и я на нем прокатиться)))))))) Знаете, мне очень понравилось. После того, как ты ездишь в обычных поездах, поездка в Красной стреле показалась мне чем-то похожим на фильм, как главные герои едут в комфортабельном поезде.. Романтика одним словом))
Если нужно быстро приехать в Питер – оптимальный вариант. Стоимость билета в районе 3000 рублей, хороший завтрак (блины!), аккуратные вагоны. Ночью можно хорошо выспаться, чтобы к утру быть в Питере в полном боевом.
Постоянно езжу к родственникам на этом поезде, выбираю именно его, так как на мой взгляд, это наиболее комфортный из всех поездов, которые сейчас ездят по РЖД в этом направлении. По персоналу никогда вопросов не возникало, приветливые и приятные женщины.
Решили-таки и мы проехаться этим легендарным поездом. Взяли СВ. Поезд хороший, завтрак включен. Сервис и персонал тоже хорошие, отзывчивые люди. В пути 8 часов, пролетают почти незаметно. На отъезде из Москвы трясет, как будто едешь по стиральной доске, но позже тряска проходит. Наверное с рельсами что-то не то. В Питер приезжаешь более-менее выспавшимся.