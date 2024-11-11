Маршрут следования и продажа билетов
19:55
11 ч. 18 мин.
07:13
13
Маршрут следования поезда 062А Великие Луки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
19:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунья
20:25
20:27
26 км.
0 ч. 30 мин.
Жижица
20:50
20:52
48 км.
0 ч. 55 мин.
Старая Торопа
21:19
21:21
67 км.
1 ч. 24 мин.
Западная Двина
21:47
21:52
92 км.
1 ч. 52 мин.
Земцы
22:15
22:17
110 км.
2 ч. 20 мин.
Нелидово
22:43
22:53
134 км.
2 ч. 48 мин.
Мостовая
23:17
23:19
156 км.
3 ч. 22 мин.
Оленино
23:41
23:46
177 км.
3 ч. 46 мин.
Ржев-Балтийский
00:30
01:25
228 км.
4 ч. 35 мин.
Сычевка
02:27
02:29
272 км.
6 ч. 32 мин.
Вязьма
03:47
04:13
343 км.
7 ч. 52 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:13
558 км.
11 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень комфортный и уютный поезд. Мне понравилось все, начиная от хорошего туалета и оканчиваю внешним обустройством купе. Рекомендую.
Здравствуйте! Перед тем, как ехать в этом поезде, готовилась, что будет холодно. Однако было тепло и хорошо. Очень мягкие полки, спать одно удовольствие!!! Туалеты качественные, в вагоне стерильная чистота. СУПЕР!
Немного дороговато, но очень и очень комфортно. Давно я не ездила на таких удобных поездах. Проводники очень приветливые и вежливо относятся к пассажирам. На любой вопрос всегда отвечают с улыбкой. Приятно находиться в подобной обстановке. Очень советую этот поезд.
Всем привет! Езжу на этом поезде периодически по работе и ни разу не разочаровалась. Конечно, если бы время прибытия было чуть пораньше, как и отправление, то было бы вообще супер. Но выбирать не приходится, хочешь ездить с комфортом – мирись с некоторыми моментами.
Прибытие и отправление было по расписанию, в вагонах чисто, проводники адекватные люди, на полу ковролин, все было чики-пики!