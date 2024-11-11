Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 010Ч Псков — Москва.
Маршрут следования поезда 010Ч Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамышево
19:58
19:59
24 км.
0 ч. 28 мин.
Порхов
20:32
20:35
69 км.
1 ч. 2 мин.
Дно
21:00
21:17
95 км.
1 ч. 30 мин.
Морино
21:42
21:44
119 км.
2 ч. 12 мин.
Волот
22:02
22:04
140 км.
2 ч. 32 мин.
Старая Русса
22:35
22:48
178 км.
3 ч. 5 мин.
Парфино
23:08
23:10
194 км.
3 ч. 38 мин.
Пола
23:24
23:26
206 км.
3 ч. 54 мин.
Кневицы
23:48
23:50
229 км.
4 ч. 18 мин.
Лычково
00:02
00:04
239 км.
4 ч. 32 мин.
Валдай
00:58
01:02
289 км.
5 ч. 28 мин.
Едрово
01:22
01:23
312 км.
5 ч. 52 мин.
Бологое-Московское
01:54
02:24
337 км.
6 ч. 24 мин.
Вышний Волочек
02:59
03:00
380 км.
7 ч. 29 мин.
Тверь
04:09
04:10
496 км.
8 ч. 39 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:14
656 км.
10 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, ездит строго по расписанию, проводники адекватные и приятные люди. Стоимость билетов не большая, вагоны относительно чистые.
Ехала с семьей в Москву и не пожалела, что выбрала именно этот поезд. Все чистенько, аккуратненько, сразу видно, что поезд фирменный. Никаких претензий по ходу поездки не возникало, туалеты тоже были чистыми.
Чистый биотуалет, чистая раковина, осталось только приятное впечатление. Есть вайфай, а также телевизор. Периодически приходится ездить из Пскова в Москву и обратно, выбираю только этот поезд! Отдельное спасибо вежливым проводникам!
Нам ООООЧЕНЬ понравился поезд! Приятные чистые вагоны, аккуратный туалет (не то, что в старых поездах), проводницы тоже приятные люди))) Одно удовольствие ездить по России на таком поезде!!! Нужно сказать еще, что сидения приятные на ощупь)
К недостаткам могу отнести только возможных неадекватных пассажиров! Как-то ехала и в купе со мной ехал мужчина, который очень странно все осматривал. Было ощущение, что он впервые в жизни вообще на поезде ехал. И глаза были какие-то, как у маньяка))) Но слава богу обошлось. Если брать конкретно поезд, то у меня к нему вопросов никаких вообще нет. Аккуратно, чисто, приятно ехать. Ставлю 9 из 10!