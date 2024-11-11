Маршрут следования и продажа билетов
21:20
21 ч. 40 мин.
19:00
12
Маршрут следования поезда 030Й Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:46
21:51
14 км.
0 ч. 26 мин.
Крымская
22:23
22:28
42 км.
1 ч. 3 мин.
Краснодар 1
23:43
23:51
120 км.
2 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
03:00
03:21
370 км.
5 ч. 40 мин.
Россошь
08:38
08:42
699 км.
11 ч. 18 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:10
10:22
787 км.
12 ч. 50 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:16
11:21
862 км.
13 ч. 56 мин.
Грязи
Воронежские
12:56
12:59
967 км.
15 ч. 36 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:43
13:48
1023 км.
16 ч. 23 мин.
Рязань 2
16:03
16:08
1221 км.
18 ч. 43 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:00
1402 км.
21 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
К бабушке в Москву гонял на этом поезде. Скажу что поездка понравилась. Все как-то чисто, как в самолете, четко. Понравилось однозначно. Поезд фирменный, а это о многом говорит.
В пути меня все устроило. В купе ни пылинки! Проводники добрые и отзывчивые. Работают на совесть. Спальное место отличное, очень удобно и мягко. Единственный минус – дороговато.
Все бы хорошо, но на мой взгляд могли бы сделать туалет немного пошире. Новый вагон это круто, но туалет узкий я не знаю как некоторые в него пролазят. Я еще не самая пышная дама.
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!! Было все просто супер! И проводники, и сервис, и чистота, и пассажиры. Если бы еще цену снизили, то каталась бы на этом поезде очень часто))))) Большое ваам всем спасибо за поездку!!!!
Вкусный кофе в подстаканниках, которые можно найти только на железной дороге, и книга – что может быть лучше в поездке? Все понравилось.
Добрый вечер! Ехали с мужем буквально месяц назад на этом поезде. Решила оставиьт отзыв про него. У нас были такие красивые шторки в купе (красные такие), что я после поездки поехала в магазин и нашла почти идентичные для дома! Очень уютно было и поездка прошла идеально. Благодарю!
Хороший поезд и приветливый персонал. Не зря его назвали Премиум. Рекомендую
Нам очень понравился сервис и проводница Анастасия. Спаисбо вам большое за помощь!