Маршрут следования поезда 085Ч Москва — Климово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Климово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
22:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бекасово 1
23:43
23:45
57 км.
1 ч. 2 мин.
Малоярославец
00:32
00:34
109 км.
1 ч. 51 мин.
Калуга
Сергиев Скит
01:18
01:24
165 км.
2 ч. 37 мин.
Воротынск
01:35
01:37
174 км.
2 ч. 54 мин.
Сухиничи
Главные
02:27
02:58
237 км.
3 ч. 46 мин.
Брянск Орловский
04:26
05:03
346 км.
5 ч. 45 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
05:16
05:18
351 км.
6 ч. 35 мин.
Выгоничи
05:44
05:50
376 км.
7 ч. 3 мин.
Почеп
06:31
06:39
421 км.
7 ч. 50 мин.
Унеча
07:37
07:57
474 км.
8 ч. 56 мин.
Клинцы
08:54
09:12
506 км.
10 ч. 13 мин.
Новозыбков
09:49
10:04
536 км.
11 ч. 8 мин.
Климов
10:34
559 км.
11 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый вечер! Мы ехали в купейном вагоне (номер 33), 23.05.2021. С проводником однозначно повезло. Была очень общительная и добродушная женщина, которая подробно нам все показала и рассказала. Вагон был вполне приличный, ничего плохого на его счет сказать не могу. Ночью было слегка прохладно, поэтому пришлось накинуть кофту.
Хочу обратиться прежде всего к руководству ЖД с просьбой заменить старые вагоны на новые. Ужасные условия. Вагон без кондиционера, за окном было +30, при открытой форточке ехать просто невозможно из-за стука колес, а при закрытии наступает жуткая духота. ПОЖАЛУЙСТА обратите на это внимание.
Привет))) )Поездка прошла отлично, но вагон был не самый лучший. В прошлый раз когда я ехала на этом поезде попался как-то получше.
Мне очень понравилась поездка. Вагон и туалет в нем были идеально чистыми, никаких неприятных запахов не было. Хорошо работал кондиционер и розетки. Даже смогла по дороге поработать за ноутбуком. Благодарна за оказанный сервис.
Слава Богу доехали! Я уже думала, что буду биться под конец поездки головой о стену. За такие деньги и такие вагоны! Позор. Хочется чтобы за ними лучше следили. Чистота была условной.