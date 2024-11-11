Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 029М Москва — Липецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Липецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
23:35
00:01
110 км.
1 ч. 53 мин.
Венев
00:57
00:59
160 км.
3 ч. 15 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:43
01:45
201 км.
4 ч. 1 мин.
Жданка
02:10
02:12
223 км.
4 ч. 28 мин.
Волово
02:43
02:45
248 км.
5 ч. 1 мин.
Ефремов
03:37
03:39
294 км.
5 ч. 55 мин.
Елец
05:06
05:45
360 км.
7 ч. 24 мин.
Липецк
07:00
430 км.
9 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали на 029М 15 августа 2021 года с мужем и двумя детьми. Что могу сказать – было нормально. Не скажу, что круто и супер-комфортно, например в туалете не было бумажных полотенец, на мой взгляд это минус. Плюс сам поезд на минут 40 приехал позже, а нас ждали.
Спасибо за возможность оставить отзыв о поезде. Итак, из плюсов могу отметить приятных в общении проводников. Очень хорошие женщины, выполняли свою работу на 5+. Мне все понравилось
Длина полки то ил 175, то ли 180 см. Я 195, по итогу нельзя было нормально лечь и вытянуть ноги. Или они свисали в проход, или нужно было спать с поджатыми к себе коленями. Скорее это недоработка конструкторов. Примите к сведению, что есть люди даже по 2 метра, поэтому конструируйте купе и полки исходя из этого. Хотя бы 190 длину сделайте, было некомфортно. ПО проводникам вопросов и претензий не имею.
Вежливые проводники, чистый вагон, поездкой довольна, спасибо!
Здравствуйте. Поездка понравилась и все прошло просто замечательно))))))))))) СПАСИБО!!!
Из предлагаемых альтернатив – оптимальный вариант, чтобы добраться их Липецка в Москву.