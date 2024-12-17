Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 062В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:08
00:10
160 км.
2 ч. 23 мин.
Вышний Волочек
01:20
01:21
276 км.
3 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
01:55
01:56
319 км.
4 ч. 10 мин.
Окуловка
02:44
02:45
389 км.
4 ч. 59 мин.
Малая Вишера
03:33
03:34
470 км.
5 ч. 48 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:19
630 км.
7 ч. 34 мин.
