Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 045Ц Павлодар — Шымкент на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павлодар — Шымкент с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павлодар
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екибастуз 1
23:35
23:55
128 км.
2 ч. 40 мин.
Бозшаколь
01:37
01:47
198 км.
4 ч. 42 мин.
Уленты
02:25
02:27
237 км.
5 ч. 30 мин.
Коржункуль
02:51
02:53
259 км.
5 ч. 56 мин.
Ерейментау
03:25
03:40
280 км.
6 ч. 30 мин.
Едыге
03:59
04:00
292 км.
7 ч. 4 мин.
Еркеншилик
04:28
04:31
319 км.
7 ч. 33 мин.
Сары-Оба
05:11
05:17
359 км.
8 ч. 16 мин.
Нур-Султан 1
06:10
06:50
408 км.
9 ч. 15 мин.
Аршалы
07:55
07:56
471 км.
11 ч. 0 мин.
Сарыбел
08:31
08:32
515 км.
11 ч. 36 мин.
Мырза
09:33
09:34
569 км.
12 ч. 38 мин.
Нура
09:48
09:51
577 км.
12 ч. 53 мин.
Кокпекты
10:07
10:08
589 км.
13 ч. 12 мин.
Караганды
Сортировочная
10:23
10:38
596 км.
13 ч. 28 мин.
Караганды
Пассажирская
11:02
11:31
617 км.
14 ч. 7 мин.
Дария
12:44
12:45
696 км.
15 ч. 49 мин.
Жарык
13:10
13:12
722 км.
16 ч. 15 мин.
Акадыр
14:12
14:27
788 км.
17 ч. 17 мин.
Донгал
14:50
14:51
811 км.
17 ч. 55 мин.
Босага
15:07
15:08
831 км.
18 ч. 12 мин.
Киик
15:44
15:45
872 км.
18 ч. 49 мин.
Мойынты
16:20
16:25
919 км.
19 ч. 25 мин.
Каражингил
16:56
16:58
959 км.
20 ч. 1 мин.
Акжолтай
17:16
17:18
982 км.
20 ч. 21 мин.
Сары-Шаган
18:04
18:24
1041 км.
21 ч. 9 мин.
Кашкантениз
18:58
19:00
1080 км.
22 ч. 3 мин.
Мынарал
19:35
19:38
1123 км.
22 ч. 40 мин.
Шыганак
20:15
20:18
1168 км.
23 ч. 20 мин.
Берлик 1
22:23
22:33
1328 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Шу
22:49
23:09
1336 км.
1 д. 1 ч. 54 мин.
Луговая
00:52
01:02
1445 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Тараз
02:50
03:13
1556 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Боранды
04:30
04:32
1612 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Тюлькубас
05:20
05:29
1654 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Манкент
06:31
06:33
1692 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Шымкент
07:08
1714 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
