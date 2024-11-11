22:00
10 ч. 50 мин.
08:50
10
Маршрут следования поезда 017А Петрозаводск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
23:35
23:47
93 км.
1 ч. 35 мин.
Подпорожье
23:58
23:59
98 км.
1 ч. 58 мин.
Лодейное Поле
00:30
00:32
131 км.
2 ч. 30 мин.
Волховстрой 2
01:56
01:57
242 км.
3 ч. 56 мин.
Чудово-Московское
03:37
03:38
338 км.
5 ч. 37 мин.
Бологое-Московское
05:26
05:29
533 км.
7 ч. 26 мин.
Вышний Волочек
05:58
05:59
576 км.
7 ч. 58 мин.
Тверь
07:01
07:03
692 км.
9 ч. 1 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:50
852 км.
10 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне очень понравился этот поезд, ехали с мужем из Петрозаводска в Сентябре 2021. Новый, комфортный и быстрый. От поездки остались только положительные эмоции, могу рекомендовать его.
Меня утроило абсолютно все в этом поезде! Вежливые знающие свое дело проводницы, чистота, уют, аккуратные туалеты, светло. Если честно, я ожидала, что будет хуже. Стоимость билетов не сильно большая по итогу вышла, поэтому я довольна))))
Комфортный поезд, ничего лишнего. Однозначно стоит своих денег. Если поедете не пожалеете.
Вагон СВ приятно удивил! Все новое, чистое, аккуратное. Проводник вежливый и приветливый. В туалете не воняет, двери не хлопают во время поездки!!! Это одно удовольствие ехать на таком поезде. Не зря его назвали фирменным.
Приятно ехать, когда поезд чистый и новый. Проводницы сделали настоящий кофе, не просто разведенный 3 в 1, а СВАРИЛИ его. Очень приятно был удивлён. Спасибо за сервис.