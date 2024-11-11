Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 020С Москва — Ростов-на-Дону.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 020С Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
21:20
21:25
181 км.
2 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:36
23:41
379 км.
4 ч. 56 мин.
Грязи
Воронежские
00:21
00:24
435 км.
5 ч. 41 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:46
01:51
540 км.
7 ч. 6 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:50
02:55
615 км.
8 ч. 10 мин.
Россошь
04:26
04:38
703 км.
9 ч. 46 мин.
Кутейниково
06:05
06:07
805 км.
11 ч. 25 мин.
Миллерово
06:50
06:52
860 км.
12 ч. 10 мин.
Каменская
07:42
07:44
926 км.
13 ч. 2 мин.
Зверево
08:25
08:27
961 км.
13 ч. 45 мин.
Шахтная
09:05
09:07
994 км.
14 ч. 25 мин.
Новочеркасск
09:38
09:40
1030 км.
14 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
10:26
1068 км.
15 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Фирменный знакомый поезд. Ежу на нем часто и претензий к обслуживающему персоналу нет. Все стандартно, как и в других поездах. Чистота соблюдалась, чай разносился как положено. Нормальная поездка в поезде.
Купил самый дешёвый плацкарт на сайте. Доехал великолепно. Видимо у нас начинают поднимать железные дороги. Если сравнивать этот поезд 5 лет назад, то это небо и земля. Очень удивлен.
Хороший и чистый вагон! Порядок как в армии. Розетки для гаджетов есть, заряжают хорошо. Вай-фай подключается, но работает плохо. Единственное разочарование – отсутствие звукового оповещения о станциях.
Поезд одним словом – Г*ВНО. Никогда больше на нем не поеду.
С окон поддувает, когда садились проводника не оказалось на мете, чтобы показать наши места. Пришлось ночью идти в соседний вагон и будить её, чтобы она нас посадила на место. Идиотизм сплошной, не работник РЖД. Остался очень неприятный осадочек, у нас такое было впервые.
Мне все понравилось и претензий никаких не имею.
Не хочется долго расписывать, скажу так – бывало и получше. Общая оценка не выше 5 из 10. Есть куда стремиться и расти.
Было очень грязно в санузле. Я очень люблю поезда, постоянно на них езжу. Где-то поезда лучше, где-то хуже. Тут скорее хуже. Проводница была слегка хамовата и видно было что не в духе. Если нет настроения, не нужно это выплескивать на пассажиров, держите на работе себя в руках.
Обычный поезд. Цена слегка завышена, не было туалетной бумаги, пришлось идти к проводнику.