Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 006Э Хабаровск — Владивосток.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 006Э Хабаровск — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
12:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вяземская
14:34
14:36
109 км.
1 ч. 54 мин.
Бикин
16:04
16:05
197 км.
3 ч. 24 мин.
Дальнереченск 1
17:39
17:41
302 км.
4 ч. 59 мин.
Ружино
18:28
18:43
356 км.
5 ч. 48 мин.
Спасск-Дальний
20:07
20:08
466 км.
7 ч. 27 мин.
Сибирцево
21:04
21:05
519 км.
8 ч. 24 мин.
Уссурийск
22:06
22:12
576 км.
9 ч. 26 мин.
Угольная
23:29
23:32
631 км.
10 ч. 49 мин.
Владивосток
00:12
657 км.
11 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Хабаровск → Владивосток Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде не было розеток! В 21 веке не смог нормально поработать за ноутбуком! Оплатить по безналу невозможно, только за наличку. В каменный век попал, не рекомендую этот поезд!
В целом поездка прошла хорошо, без приключений. Ехали семьей с двумя маленькими детьми. Проводник помогла с некоторыми вопросами, которые возникли в пути. Хочу выразить ей благодарность!
Когда ехали на этом поезде – не работал кондиционер почему-то! Было жарко и душно, особенно на остановках. Неужели нельзя починить такую важную деталь в поезде, чтобы все пассажиры ехали с комфортом?
Меня зовут Лидия и я хотела оставить отзыв об этом поезде. Было чисто и аккуратно, по этой части вопросов нет. Но вот спать было неудобно из-за спинки, которая сьедает 10 см. Также было душновато.
По дороге было ощущение, что от вагона сейчас что-то отвалится, так гремело, что нормально поспать так и не удалось. И довольно ощутимо болтало во время движения. То ли рельсы кривые, то ли вагон такой, я так и не понял. Но по итогу после поездки остался измотанным и уставшим. А хотел нормально отдохнуть.