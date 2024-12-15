Маршрут следования поезда 085Щ Москва — Новозыбков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новозыбков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
22:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бекасово 1
23:32
23:34
57 км.
0 ч. 57 мин.
Балабаново
00:02
00:04
87 км.
1 ч. 27 мин.
Малоярославец
00:27
00:29
109 км.
1 ч. 52 мин.
Калуга
Сергиев Скит
01:10
01:25
165 км.
2 ч. 35 мин.
Воротынск
01:35
01:37
174 км.
3 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
02:30
03:00
237 км.
3 ч. 55 мин.
Брянск Орловский
04:26
05:11
346 км.
5 ч. 51 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
05:27
05:29
351 км.
6 ч. 52 мин.
Выгоничи
05:58
06:27
376 км.
7 ч. 23 мин.
Пильшино
06:43
06:45
385 км.
8 ч. 8 мин.
Почеп
07:16
07:30
421 км.
8 ч. 41 мин.
Унеча
08:21
08:39
474 км.
9 ч. 46 мин.
Клинцы
09:14
09:23
506 км.
10 ч. 39 мин.
Новозыбков
10:00
536 км.
11 ч. 25 мин.
