Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 082Г Сарыасия — Ташкент (Узбекистан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 082Г Сарыасия — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сарыасия — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сарыасия
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Денау
17:31
17:51
13 км.
0 ч. 18 мин.
Шурчи
18:17
18:20
43 км.
1 ч. 4 мин.
Кумкурган
18:44
19:09
69 км.
1 ч. 31 мин.
Бойсун
20:17
20:29
114 км.
3 ч. 4 мин.
Дарбанд
20:55
20:58
130 км.
3 ч. 42 мин.
Дехконобод
23:39
23:44
185 км.
6 ч. 26 мин.
Карши
01:30
03:00
262 км.
8 ч. 17 мин.
Самарканд
05:11
05:26
400 км.
11 ч. 58 мин.
Джизак
06:47
06:54
490 км.
13 ч. 34 мин.
Гулистан
08:29
08:31
579 км.
15 ч. 16 мин.
Ташкент Южный
09:47
672 км.
16 ч. 34 мин.
