Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 053Ж Чебоксары — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Цивильск
18:57
18:58
32 км.
0 ч. 52 мин.
Канаш
19:57
20:35
67 км.
1 ч. 52 мин.
Вурнары
21:09
21:10
100 км.
3 ч. 4 мин.
Шумерля
21:41
21:43
133 км.
3 ч. 36 мин.
Пильна
22:08
22:10
164 км.
4 ч. 3 мин.
Сергач
22:34
22:37
190 км.
4 ч. 29 мин.
Навашино
01:14
01:17
397 км.
7 ч. 9 мин.
Муром 1
01:32
01:34
408 км.
7 ч. 27 мин.
Вековка
02:31
03:03
484 км.
8 ч. 26 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:30
683 км.
12 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Чебоксары → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день! Нам очень понравилось ехать на этом поезде. Внутри было чисто, тепло и уютно. Еда была на выбор, кофе капсульный (а не растворимый – фууууууууу) так что мы остались очень довольны тем, что выбрали именно его.
Ехали 7.09.2021 в купе – очень мягкие матрасы, чистое постельное белье и все хорошо, но когда ехали обратно было ощущение, что заменили все на свете на противоположное. Матрасы были твердыми, как будто их и не было, а вагонах было грязно. Так что как попадется.
Хорошие чистые вагоны спасибо за поездку очень благодарен вам
Дочке понравилось кататься (ей лишь бы кататься), а мне, как взрослому, не особо. Дело в том, что в туалете в некоторых местах было столько грязи, что мне показалось, что ее с самого его создания ни разу не мыли. Ну неужели так сложно хотя бы раз в месяц делать действительно генеральную уборку и химчистку вагонов, чтобы пассажирам было комфортно?
Добрый день. Я давно не ездила на поездах и вот судьба вынудила поехать. Что могу сказать. Очень изменилось все в лучшую сторону. И поезда аккуратные, и люди улыбаются. Помню раньше было намного хуже.