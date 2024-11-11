Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 001И Москва — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 001И Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
13:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
16:10
16:37
145 км.
2 ч. 20 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:52
19:54
363 км.
6 ч. 2 мин.
Грязи
Воронежские
20:44
21:21
419 км.
6 ч. 54 мин.
Жердевка
23:13
23:15
545 км.
9 ч. 23 мин.
Борисоглебск
00:36
00:38
613 км.
10 ч. 46 мин.
Поворино
01:10
01:25
633 км.
11 ч. 20 мин.
Алексиково
02:02
02:06
659 км.
12 ч. 12 мин.
Филоново
02:53
02:55
712 км.
13 ч. 3 мин.
Себряково
04:04
04:06
777 км.
14 ч. 14 мин.
Арчеда
05:04
05:06
821 км.
15 ч. 14 мин.
Волгоград 1
07:35
953 км.
17 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Давно не ездил на поездах, а тут пришлось. С тем что было раньше и сейчас, большая разница и в лучшую сторону. Прекрасная проводница, чистота в вагоне. Белье вообще поразило своей белизной. В общем по всем позициям в лучшую сторону. Не поездка, а приятное время препровождение.
Ездил в командировку в Волгоград, решил поехать поездом 001. Не пожалел. Комфортные сидения, чистые вагоны, везде есть розетки, чтобы полноценно подзарядить оборудование. Можно практически непрерывно заниматься рабочими процессами в поездке. Очень рекомендую.
Ехать довольно долго, но зато комфортно!!! Очень понравился поезд, уже два раза ездила)))
Хочу отметить высокий уровень чистоты вагона. Туалет чистый, полы моют хлоркой, в вагоне чисто и уютно. Простыни белоснежно белые. Ехать в таких условиях одно удовольствие. Также хочу отметить высокий культурный уровень проводника
Ехал в Волгоград 21.06.2021 в ПЦ вагоне – очень понравилось! Горячий кипяток, а также работающий кондиционер с розетками во всех необходимых местах очень сильно порадовали. Матрасы – НОВЫЕ! Персонал поезда приветливый и приятный. Хотя стоимость билета не сказал бы, что маленькая. Но оно того стоит.