Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 010У Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
19:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамышево
19:52
19:53
24 км.
0 ч. 29 мин.
Порхов
20:33
20:36
69 км.
1 ч. 10 мин.
Дно
21:01
21:17
95 км.
1 ч. 38 мин.
Морино
21:41
21:43
119 км.
2 ч. 18 мин.
Волот
22:02
22:04
140 км.
2 ч. 39 мин.
Старая Русса
22:34
22:49
178 км.
3 ч. 11 мин.
Парфино
23:09
23:11
194 км.
3 ч. 46 мин.
Пола
23:26
23:28
206 км.
4 ч. 3 мин.
Кневицы
23:52
23:54
229 км.
4 ч. 29 мин.
Лычково
00:07
00:09
239 км.
4 ч. 44 мин.
Валдай
01:04
01:09
289 км.
5 ч. 41 мин.
Едрово
01:31
01:32
312 км.
6 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
02:02
02:44
337 км.
6 ч. 39 мин.
Вышний Волочек
03:18
03:19
380 км.
7 ч. 55 мин.
Тверь
04:29
04:31
496 км.
9 ч. 6 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:47
656 км.
11 ч. 24 мин.
