Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 009Г Москва — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 009Г Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
21:30
21:56
145 км.
2 ч. 22 мин.
Михайлов
22:35
22:37
189 км.
3 ч. 27 мин.
Мичуринск
Уральский
01:15
01:49
365 км.
6 ч. 7 мин.
Тамбов 1
02:56
03:06
430 км.
7 ч. 48 мин.
Кирсанов
04:26
04:29
518 км.
9 ч. 18 мин.
Тамала
05:07
05:09
554 км.
9 ч. 59 мин.
Ртищево 1
06:00
06:30
602 км.
10 ч. 52 мин.
Аткарск
07:52
07:53
695 км.
12 ч. 44 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:15
772 км.
14 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Нормальный поезд. Для комфортной поездки в принципе всё есть. Розетки рабочие, заряжают быстро. В туалете чисто и удобно. Но есть минус – все принадлежности приходится каждый раз просить у проводника.
Поездкой осталась довольна! Брала купейное место. Мне повезло, и со мной ехала приятная женщина, которая не приставала с беседами. Вагон обычный, но приличный. Белье белоснежное, действительно новое.
Отправили меня на этом поезде в командировку. Вагон СВ, чистый и приятный. Но проводники пытались втюхать мне какие-то ненужные вещи к покупке. Вот не могу понять, что это традиция какая-то или как? После нескольких настойчивых предложений купить я все же отказался. А так хороший поезд.
8 из 10. Скинула несколько балов за старые вагоны и дребезжание по дороге. В остальном же претензий не имею
Ехали в Саратов на нижних полках – нам выдали СЫРОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ! Это вообще как понимать? Плюс ко всему пытались продать какие-то открытки, якобы все средства на благотвортельность идут! Благотворительность должна быть добровольной, а не принудительной! Это комар, мы остались недовольны поездкой!!!!!!!
Спасибо Ксении за помощь! А также всем остальным работникам поезда. Нам все понравилось, придираться к мелочам не буду) Они есть везде.
Заплатил 10.000 за билет, но по итогу не получил того сервиса, который ожидал. Не знаю, когда до нас дойдет понятие «клиентоориентированности» и того, каким должен быть сервис. Не можете ничего придумать – просто у немцев скопируйте! Не доволен.