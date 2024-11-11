Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 088Н Омск — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
18:45
8 ч. 26 мин.
03:11
11
Маршрут следования поезда 088Н Омск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кормиловка
19:23
19:25
45 км.
0 ч. 38 мин.
Калачинская
19:49
19:51
76 км.
1 ч. 4 мин.
Татарская
20:50
20:52
165 км.
2 ч. 5 мин.
Чаны
21:30
21:32
216 км.
2 ч. 45 мин.
Озеро-Карачинское
21:45
21:48
228 км.
3 ч. 0 мин.
Барабинск
22:46
22:56
316 км.
4 ч. 1 мин.
Убинская
00:01
00:03
399 км.
5 ч. 16 мин.
Каргат
00:33
00:35
440 км.
5 ч. 48 мин.
Обь
02:46
02:48
597 км.
8 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
03:11
608 км.
8 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я хотела бы сказать большое спасибо нашему проводнику, которая старалась нам услужить всю дорогу и очень быстро делала все, что бы мы ни попросили. Хорошо что хотя бы где-то есть еще такой сервис.
Вопросов нет. Поезд ОГОНЬ
Как говорится – краткость сестра таланта. Не буду долго размазывать – скажу так: поезд на 9 из 10 по совокупности всех моментов.
Взяли билеты именно на этот поезд по совету папы. Он часто ездит у нас на поездах и не прогадали. Действительно очень хороший поезд.
Поезд подходит для длительных поездок. Очень комфортный и чистый, приятно сходить в туалет и общая атмосфера.
Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.