Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 047Ж Балаково — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балаково — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балаково
13:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вольск 2
14:10
14:15
34 км.
0 ч. 54 мин.
Сенная
14:50
15:05
58 км.
1 ч. 34 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:30
18:18
153 км.
4 ч. 14 мин.
Татищево
19:05
19:07
184 км.
5 ч. 49 мин.
Аткарск
19:50
19:52
230 км.
6 ч. 34 мин.
Ртищево 1
21:28
22:00
323 км.
8 ч. 12 мин.
Вертуновская
22:26
22:28
347 км.
9 ч. 10 мин.
Тамала
22:56
22:58
370 км.
9 ч. 40 мин.
Умет
23:16
23:19
389 км.
10 ч. 0 мин.
Кирсанов
23:36
23:39
407 км.
10 ч. 20 мин.
Тамбов 1
00:53
01:03
495 км.
11 ч. 37 мин.
Сабурово
01:36
01:38
525 км.
12 ч. 20 мин.
Никифоровка
01:53
01:55
541 км.
12 ч. 37 мин.
Мичуринск
Уральский
02:24
02:55
560 км.
13 ч. 8 мин.
Богоявленск
03:35
03:37
601 км.
14 ч. 19 мин.
Раненбург
04:01
04:10
623 км.
14 ч. 45 мин.
Троекурово
04:31
04:33
647 км.
15 ч. 15 мин.
Топиллы
05:15
05:17
689 км.
15 ч. 59 мин.
Павелец-Тульский
05:30
05:47
698 км.
16 ч. 14 мин.
Узуново
07:03
07:29
791 км.
17 ч. 47 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:56
936 км.
20 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Балаково → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Отличный поезд. Вагон убранный, чистый, уютный и теплый. В самоваре всегда в наличии горячая вода. Поэтому скоротать время в дороге за чаем не составило труда. Туалеты в вагоне обычные, но все необходимое есть.
Ехала в 5 вагоне. Видно, что уже давно не новый. Но чистота идеальная. Температура комфортная: и не жарко, и не холодно. Только жаль, что исправных розеток мало((
Добрый день! Поезд очень понравился, у нас был даже душ!!!! Нисколько не жалею, что заплатила эти деньги за поездку. Проводники вежливые и общительные девушки, внутри все чисто и убрано, только при мне протирали пыль и мыли пол влажной тряпкой 2 раза, я в восторге от поездки.
Хороший и удобный поезд. Едет быстро, доставил в место назначения в срок. ЧТО вы еще хотите от поезда?
Впечатление о поезде только положительные. Но вот про некоторых пассажиров такого не скажешь. Ехал пьяный и испортил нам всю дорогу. Если можно – пожалуйста, не пускайте пьяных в поезд. Когда уже смогут такой закон издать? Ну реально очень неприятно ехать, когда рядом с тобой перегарищем несет на весь вагон. Впечатление от поездки подпортили.
Посадка быстрая, поезд шустрый, вагоны новые и комфортные, проводники улыбаются, чо вам еще нужно!
Добрый день! Забавно, впервые вижу в поезде душ))) Не знаю, кто им будет пользоваться во время движения и как, но факт. В туалете очень чисто и уютно, в вагоне тоже. Придраться не к чему))))