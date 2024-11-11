Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 065М Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
19:42
19:44
239 км.
3 ч. 24 мин.
Раненбург
20:45
20:47
315 км.
4 ч. 27 мин.
Богоявленск
21:08
21:10
337 км.
4 ч. 50 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:41
21:53
377 км.
5 ч. 23 мин.
Грязи
Воронежские
22:33
22:36
433 км.
6 ч. 15 мин.
Усмань
23:10
23:12
482 км.
6 ч. 52 мин.
Воронеж 1
23:59
537 км.
7 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Воронеж Распечатать расписание поезда