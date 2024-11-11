Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 042Ч Великий Новгород — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13
Маршрут следования поезда 042Ч Великий Новгород — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:48
22:56
70 км.
1 ч. 28 мин.
Малая Вишера
23:22
23:23
113 км.
2 ч. 2 мин.
Окуловка
00:05
00:06
194 км.
2 ч. 45 мин.
Угловка
00:18
00:19
213 км.
2 ч. 58 мин.
Бологое-Московское
00:51
00:53
263 км.
3 ч. 31 мин.
Вышний Волочек
01:28
01:30
306 км.
4 ч. 8 мин.
Тверь
03:15
03:17
422 км.
5 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:08
05:33
584 км.
7 ч. 48 мин.
Владимир
07:25
07:30
760 км.
10 ч. 5 мин.
Ковров 1
08:08
08:10
820 км.
10 ч. 48 мин.
Дзержинск
09:30
09:32
953 км.
12 ч. 10 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:58
985 км.
12 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Была небольшая загвоздка по поводу света – почему-то его на ночь не выключали и было некомфортно так ехать. Вздремнуть только удалось и то не долго.
Ужасно – когда зашли в купе старые постели были не убраны от предыдущих пассажиров и вообще было жутко грязно как будто подметались в последний раз в прошлом году! Даже не знаю, что предположить!
Обслуживание днище. Просто ДНИЩЕ. В первый и в последний раз я еду на этом поезде в Москву.
Приятные проводники и общая атмосфера поездки. Туалет не очень чистый, но сходить можно если сильно припрет)))))
Добрый день. Хочу рассказать о нашей поездке, а вы уже сами сделаете вывод. Для начала при погрузке в вагон нужно сказать, что была дикая давка. Поезд приехал на перрон за 15 минут до отправления и из-за этого толпа ринулась штурмовать вагоны. А после этого провожающие не могли выйти нормально из поезда, потому что отъезжащие пассажиры пытались войти. Крики, толкотня и мельтешение. Вот как я запомнил поездку. О чистоте внутри купе вообще молчу.
Отвратительные правила не уменьшать освещение в вагоне до одиннадцати ночи, а в 4,20 включать всю иллюминацию и кричать "подьем с построением"! Отдохнуть практически невозможно, хождения бесконца всю ночь, зато у РЖД прибыли и снижения затрат!
А у вас есть выбор в поездах из Новгорода?