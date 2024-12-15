Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 042У Великий Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:35
7 ч. 45 мин.
05:20
9
Маршрут следования поезда 042У Великий Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
21:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:50
22:56
70 км.
1 ч. 15 мин.
Малая Вишера
23:23
23:24
113 км.
1 ч. 48 мин.
Окуловка
00:13
00:14
194 км.
2 ч. 38 мин.
Угловка
00:28
00:29
213 км.
2 ч. 53 мин.
Бологое-Московское
01:01
01:02
263 км.
3 ч. 26 мин.
Вышний Волочек
01:35
01:36
306 км.
4 ч. 0 мин.
Тверь
03:36
03:38
422 км.
6 ч. 1 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:20
582 км.
7 ч. 45 мин.
